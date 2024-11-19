Польша наладит производство взрывчатки для снарядов и откроет снарядный завод

Правительство Польши и производители в понедельник, 18 ноября, подписали письмо о намерениях по производству нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для налаживания выпуска крупнокалиберных боеприпасов. Об этом сообщает польское Минобороны.

К письму о намерениях присоединились польские оружейные и промышленные производители Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu и MESKO. Со стороны правительства присутствовал вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Договоренность предусматривает, что компании-подписанты будут сотрудничать над развитием компетенций по производству взрывчатых веществ (нитроцеллюлозы и порохов) в Польше вместе с сырьевой базой.

Дополнительно Косиняк-Камыш анонсировал планы строительства завода по производству боеприпасов в Польше и принятия соответствующего закона.

"Мы решили продолжить этот проект как закон, потому что считаем, что он имеет решающее значение для нашей безопасности. Это новаторский шаг в наших усилиях по обеспечению безопасности страны", – сказал он.

Еще в прошлом году польское правительство анонсировало программу по поддержке производства боеприпасов в стране, учитывая их потребность на поле боя в Украине.