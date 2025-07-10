В Беларуси энергетики после урагана восстанавливают электроснабжение более 60 населенных пунктов

В ночь с 9 на 10 июля гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии, в большей степени в Витебском и Могилевском регионе и в самом Могилеве.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, по состоянию на 06:00 аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения в более 60 населенных пунктах.

Для более оперативного устранения последствий непогоды в помощь направлены бригады предприятий «Минскэнерго» и «Гомельэнерго».

Дизель-генераторные установки направлены в регионы для обеспечения временного электроснабжения потребителей.

Энергетики стараются максимально оперативно восстановить электроснабжение потребителей. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики.