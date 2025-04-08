Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Беларуси. Об этом поздно вечером в понедельник сообщила пресс-служба Минэнерго.

«На 23.00 7 апреля благодаря слаженным и точным действиям энергетиков, все населенные пункты республики обеспечены электроэнергией. На протяжении последних двух суток энергетики, работая в сложных погодных условиях, непрерывно ликвидировали последствия урагана «Зион», - говорится в сообщении.

За весь период стихии электроснабжение нарушалось в более чем 840 населенных пунктах Беларуси. В среднем время восстановления электроснабжения составило около 3 часов. Ситуация осложнялась тем, что циклон перемещался по территории страны, вызывая новые технологические нарушения.

Для максимально оперативной ликвидации последствий в наиболее пострадавшие регионы направлялись необходимые силы и техника из соседних областей.

Всего трудились порядка 150 бригад в количестве более 600 специалистов. Было задействовано около 200 единиц техники и 37 дизель-генераторных установок для обеспечения временного электроснабжения потребителей.

Энергетики выполнили более 1000 заявок от потребителей по сети 0,4 кВ, работа по отдельным заявкам продолжается.