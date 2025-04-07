Последнее обновление: 07.04.2025 17:01

Более сотни бригад восстанавливают электроснабжение в 63 населенных пунктах Беларуси

Более сотни бригад восстанавливают электроснабжение в регионах Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно информации, сегодня по состоянию на 12:00 на территории страны сохраняются сложные погодные условия. Работы по восстановлению электроснабжения проводятся преимущественно в Могилевской области. Также оперативный персонал задействован в Витебской, Гомельской и Минской областях.

Энергетики трудятся над восстановлением последствий стихии в 63 населенных пунктах республики.

«Работают 103 бригады, оснащенные 122 единицами техники. 25 дизель-генераторных установок обеспечивают резервное питание потребителей. Персоналу приходят на помощь коллеги из смежных энергосистем. Энергетиками делается все возможное для максимально оперативной ликвидации последствий стихии», - говорится в сообщении Минэнерго.



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