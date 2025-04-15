В 24 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов в связи с установлением третьего класса пожарной опасности.

Согласно интерактивной карте Минлесхоза, ограничения введены в Копыльском, Солигорском и Слуцком районах Минской области. В Гродненской области ограничения действуют в Вороновском, Лидском, Щучинском, Мостовском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Зельвенском и Слонимском районах.

В Гомельской области ограничения действуют для Лельчицкого района, а в Брестской области – для Столинского, Лунинецкого, Пинского, Ганцевичского, Ивановского, Дрогичинского, Березовского, Пружанского, Ляховичского, Барановичского и Ивацевичского районов.

Посещать леса можно во всех остальных районах этих областей, а также на территории всей Витебской и Могилевской областей.