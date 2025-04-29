Последнее обновление: 29.04.2025 14:55

В Беларуси введены масштабные ограничения и запреты на посещение лесов

В Беларуси введены масштабные ограничения и запреты на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Согласно информации, под серьезные лимиты попали сразу пять областей. Наиболее сложная обстановка — в Гомельской и Могилевской областях. В регионах из-за отсутствия дождей "особый режим" объявили одновременно во всех районах, закрыв от людей все без исключения участки Государственного лесного фонда.

Кроме того, введены запреты в девяти районах Минской и пяти районах Брестской областей.

В остальных районах действуют ограничения: в леса нельзя въезжать на машине и разводить костры.

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование