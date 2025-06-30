Лукашенко вновь перетасовал руководителей в местных органах власти

Лукашенко сегодня согласовал назначение руководителей областных и районных исполнительных комитетах, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Виктор Рафалович согласован на должность заместителя председателя Брестского облисполкома, он будет курировать вопросы социальной сферы.

Андрей Болтрик займет должность заместителя председателя Гродненского облисполкома, в его ведении будут вопросы экономики.

Кроме того, согласованы следующие назначения на районном уровне:

Павел Волчек — председатель Ганцевичского райисполкома.

Валентин Ундруль — председатель Буда-Кошелевского райисполкома.

Александр Атрошенко — председатель Рогачевского райисполкома.

Дмитрий Шпиганович — председатель Хойникского райисполкома.

Сергей Гайков — председатель Чечерского райисполкома.

Сергей Андреев — глава администрации Советского района Гомеля.

Дмитрий Згурский — глава администрации Центрального района Гомеля.

Никита Реут — председатель Дзержинского райисполкома.

Вячеслав Лопатко — председатель Крупского райисполкома.

Денис Колесень — председатель Минского райисполкома.

Андрей Атрушкевич — председатель Столбцовского райисполкома.

Александр Маевский — председатель Пуховичского райисполкома.

Николай Орленок — председатель Горецкого райисполкома.