Лукашенко вновь перетасовал руководителей в местных органах власти

Лукашенко сегодня согласовал назначение руководителей областных и районных исполнительных комитетах, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Виктор Рафалович согласован на должность заместителя председателя Брестского облисполкома, он будет курировать вопросы социальной сферы.
Андрей Болтрик займет должность заместителя председателя Гродненского облисполкома, в его ведении будут вопросы экономики.
Кроме того, согласованы следующие назначения на районном уровне:
Павел Волчек — председатель Ганцевичского райисполкома.
Валентин Ундруль — председатель Буда-Кошелевского райисполкома.
Александр Атрошенко — председатель Рогачевского райисполкома.
Дмитрий Шпиганович — председатель Хойникского райисполкома.
Сергей Гайков — председатель Чечерского райисполкома.
Сергей Андреев — глава администрации Советского района Гомеля.
Дмитрий Згурский — глава администрации Центрального района Гомеля.
Никита Реут — председатель Дзержинского райисполкома.
Вячеслав Лопатко — председатель Крупского райисполкома.
Денис Колесень — председатель Минского райисполкома.
Андрей Атрушкевич — председатель Столбцовского райисполкома.
Александр Маевский — председатель Пуховичского райисполкома.
Николай Орленок — председатель Горецкого райисполкома.