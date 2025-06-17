Гродненские пограничники по наводке задержали белоруса с двумя беспилотниками

Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по наводке задержали белоруса.

Как сообщает Госпогранкомитет, увидев военнослужащих, мужчина попытался скрыться в лесном массиве, однако убежать не удалось.

При осмотре местности пограничники обнаружили два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию должностного лица. Ему грозит арест до 15 суток и штраф до 100 базовых величин.