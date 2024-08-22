В Беларуси обнаружили незаконную сборку беспилотников

Белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили место где собирались беспилотники.

В результате изъято семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

По информации ведомства, 21 августа в ходе проверки оперативной информации брестские пограничники провели осмотр нежилых помещений в населенном пункте Брестского района.

"В постройках обнаружены и изъяты семь беспилотников самолетного типа, антенны, аккумуляторы, пульты управления, тепловизор и иные комплектующие к БПЛА", - рассказали в ГПК.

Все предметы принадлежат трем гражданам Беларуси, в отношении них административный процесс.

Как известно, с 1 апреля 2024 года вступил в силу указ, которым запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения. Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.