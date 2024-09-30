Белорусские пограничники приземлили беспилотник на границе с Литвой

Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы (в Вороновском районе) принудительно посадили мультикоптер.

Как сообщает Госпогранкомитет, на месте падения БЛА был обнаружен смартфон. В отношении владельцев изъятого начат административный процесс. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Как известно, в Беларуси с 1 апреля запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без спецразрешения.

Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).