С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 94 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 94 430 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство <...> приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 126 166 жителей Европы. Из Латвии прибыли 355 674 иностранца, из Литвы — 625 433, из Польши — 114 655. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехало 30 404 иностранных гражданина.