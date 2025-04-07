С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 48 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 48 659 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 080 394 жителей Европы. Из Латвии прибыло 339 924 человек, из Литвы — 609 303, из Польши — 109 648.

Ранее власти приняли решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.