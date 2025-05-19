Последнее обновление: 19.05.2025 16:05

С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 75 тысяч европейцев

С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 75 тысяч европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 75 579 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 107 314 жителей Европы. Из Латвии прибыло 349 215 человек, из Литвы — 618 576, из Польши — 112 664. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 26 859 иностранных граждан.

Власти Беларуси продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.

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