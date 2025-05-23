Последнее обновление: 23.05.2025 12:33

Очередь транспорта на въезд в Евросоюз из Беларуси фиксируется на всех направлениях

Перед выходными днями очередь на въезд в Евросоюз фиксируется на всех направлениях, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед всеми функционирующими европейскими пунктами пропуска ожидают въезда 1550 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Согласно информации, около 510 грузовиков ожидают оформления перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур c начала недели проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 10% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 38% большегрузов.

Въезда в Латвию ожидают 60 грузовиков. Латвийская сторона за четыре дня пропустила на свою территорию 36% авто.

При этом 930 легковых автомобилей и 14 автобусов ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Через данный погранпереход в Польшу с понедельника проследовало 36% легковушек.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 60 и 50 легковых авто соответственно.

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