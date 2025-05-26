В Беларуси сегодня проводятся ЦЭ и ЦТ

В Беларуси сегодня проводятся централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ).

Сегодня состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.

ЦЭ в этом году сдадут более 56 тыс. выпускников 11-х классов. ЦЭ будет проводиться в 144 пунктах.

По информации Минобразования, наиболее востребованными предметами являются русский язык, который выбрали более 46 тыс. выпускников, математика - почти 19 тыс. учащихся, и белорусский язык - тест напишут более 10 тыс. человек.

Следующим этапом станет ЦЭ и ЦТ по белорусскому или русскому языку. Тест пройдет 29 мая.

2 и 5 июня для всех абитуриентов пройдет централизованное тестирование по предмету на выбор.

С результатами ЦЭ можно будет ознакомиться на сайте Республиканского института контроля знаний.