Власти Беларуси намерены заметно сократить количество базовых 10-х классов

Белорусские власти намерены уже с нового учебного года заметно сократить число базовых 10 классов, перенаправив не менее половины выпускников 9-х классов в Минске в колледжи (училища).

«В нынешнем году вторую ступень общего среднего образования оканчивают более 21 тыс. учащихся. Половина девятиклассников станут учащимися колледжей. Тенденция такова: количество базовых 10-х классов будет сокращаться», - сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, которого цитирует пресс-служба Мингорисполкома.

«Мы делаем ставку на профессиональное обучение, а также на профилизацию на уровне старшей школы. Если 5 лет назад в колледжи уходило чуть более 20% выпускников базовой школы, то в этом году мы приблизимся к цифре в 50%», -уточнил он.