Минобразования Беларуси озвучило результаты первых ЦТ

Сегодня стали известны результаты первых двух дней проведения централизованного тестирования (ЦТ) от 26 и 29 мая 2025 года, которые были совмещены с днями централизованного экзамена (ЦЭ).

Как сообщает пресс-служба Минобраования, 26 мая в централизованном тестировании по профильным учебным предметам приняло участие 8,0 тысяч выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет.

29 мая в централизованном тестировании по русскому и белорусскому языкам приняло участие 11,8 тысячи абитуриентов также из числа выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет, в том числе 10,1 тысячи – по русскому языку, 1,7 тысячи – по белорусскому языку.

Максимально возможный результат 100 баллов по государственным языкам в эти дни удалось получить 58 абитуриентам, в том числе 46 – по русскому языку, 12 – по белорусскому языку.

Максимально возможный результат 100 баллов по профильным учебным предметам в эти дни удалось получить 100 абитуриентам, в том числе 57 – по иностранному языку, 16 – по математике.

Средний тестовый балл по русскому языку составил 47,8 балла, по белорусскому языку – 48,9 баллов, по истории Беларуси – 49,3 балла, по обществоведению – 56,1 балла.

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в централизованном тестировании в основные сроки смогут пройти его в резервные дни. В текущем году предусмотрены резервные дни проведения ЦТ 19, 21 и 23 июня.

Получить информацию о результатах ЦТ, увидеть скан-копии своих работ, а также ознакомиться с верными ответами к заданиям экзаменационной (тестовой) работы абитуриенты могут в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.