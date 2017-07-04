В Италии в результате спецоперации арестовано более 80 мафиози

Итальянская полиция проводит специализированную операцию по борьбе с мафией на юге страны. Об этом сообщают La Republica и La Stampa. Всего под арестом оказались члены 24 мафиозных кланов, в том числе таких знаменитых, как «Ндрангета» и «Коза Ностра», уточняют издания.

Цель спецоперации — задержание 116 представителей криминальных группировок. В спецоперации принимают участие более 1000 полицейских, для поиска укрытий мафии используются вертолеты и специальная техника, а также собаки-ищейки.

По данным информационного агентства ANSA, в провинции Апулия были задержаны 27 человек. Среди них оказались мэры двух городов — мэр Аветраны (провинция Апулия) Антонио Мина и мэр Эркье Джузеппе Маргерити (провинция Салерно). Об этом также сообщает итальянский государственный телеканал Rai News.

Кроме того, еще 54 человека, которых подозревают в связях с группировкой одного из боссов «Коза Ностры» Бенедетто Сантапаолы, задержаны в провинции Катания.

Ордеры, выданные итальянскими судами, касаются обвинений по длинному списку преступлений, среди которых вымогательство, взяточничество, воровство, отмывание денег, нападения на людей, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркоторговля, указывает La Republica. ​