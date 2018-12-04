Последнее обновление: 04.12.2018 17:55

На Сицилии арестован новый глава "Коза ностра"

Сеттимо Минео, 80-летний мафиози, который в ближайшее время должен был официально возглавить преступную организацию "Коза ностра", арестован во вторник, 4 декабря, в ходе полицейского рейда в итальянской провинции Палермо. Об этом сообщило местное издание PalermoToday.

В ходе спецоперации правоохранительных органов под стражу были взяты в общей сложности 46 человек. Им предъявлены обвинения в незаконном владении оружием, вымогательстве, поджогах и нападениях с применением насилия.

Сеттимо Минео, в прошлом работавший ювелиром, должен был сменить экс-главу "Коза ностра", известного как "босса боссов" Сальваторе Риину. Последний, известный также под прозвищем Коротышка из-за сравнительно небольшого (1,58 м) роста, умер 17 ноября 2017 года в тюрьме, проведя в заключении в общей сложности более 24 лет.

Как отмечают итальянские СМИ, о кандидатуре Минео представителям различных преступных группировок удалось договориться коллегиально, что свидетельствует об укреплении централизованных структур "Коза ностра".

В начале сентября Сицилию с визитом посетил папа римский Франциск. Поездка понтифика была приурочена к 25-летней годовщине убийства католического священника Джузеппе Пульизи представителями местного криминального сообщества. Франциск в своей проповеди назвал членов мафии "братьями и сестрами" и призвал их к раскаянию.

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