В Беларуси инвестиции в основной капитал за январь-март увеличились на 38,5%

В Беларуси в январе-марте 2025 года использовано 10,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 3 млрд рублей, или на 38,5% больше по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 46,7%, машины, оборудование, транспортные средства – 38,7%, объекты интеллектуальной собственности – 2,2%, прочие работы и затраты – 12,4%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 57,2%, государственные – 36,7%, иностранные – 6,1%.

При этом доля собственных средств организаций в структуре инвестиций составила 45,4%, консолидированного бюджета - 19,6%, на иностранные инвестиции пришлось 1,2%, кредиты банков — 12,3%, средства населения — 14,3%, внебюджетных фондов – 0,2%, прочие источники – 6,5%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на инвестиции в недвижимость, включая жилищное строительство – 23,9%. Далее идут обрабатывающая промышленность – 19,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство — 14,7%, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 6,7%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 5,5%,

Доля Минска в общем объеме инвестиций в январе-марте 2025 года составила 20,6%, Минской области – 24,5%, Брестской — 13,0%, Гомельской — 14,5%, Гродненской — 9,5%, Витебской — 8,8%, Могилевской — 9,1%.