В Беларуси инвестиции в основной капитал за январь-май увеличились на 36,4%

В Беларуси в январе-мае 2025 года использовано 19,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 5,1 млрд рублей, или на 36,4% больше по сравнению с январем-маем 2024 года.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 48,1%, машины, оборудование, транспортные средства – 38,0%, объекты интеллектуальной собственности – 2,3%, прочие работы и затраты – 11,6%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 55,4%, государственные – 38,3%, иностранные – 6,3%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций в январе-мае 2025 года составила 21,3%, Минской области – 25,7%, Брестской — 12,8%, Гомельской — 13,3%, Гродненской — 9,5%, Витебской — 8,8%, Могилевской — 8,5%.