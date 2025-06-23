Последнее обновление: 23.06.2025 14:08

В Минске инвестиции в основной капитал за январь-май составили 4,1 млрд рублей

В Минске за январь-май 2025 года использовано 4076,6 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 47,8%, машины, оборудование, транспортные средства – 39,8%, объекты интеллектуальной собственности – 8,3%, прочие работы и затраты – 4,1%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 43,0%, государственные – 41,1%, иностранные – 16%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 21,3%.

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