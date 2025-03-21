В Минске инвестиции в основной капитал за январь-февраль составили 1,3 млрд рублей

В Минске за январь-февраль 2025 года использовано 1345,3 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 43,8%, машины, оборудование, транспортные средства – 44,3%, объекты интеллектуальной собственности – 8,0%, прочие работы и затраты – 3,9%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 46,9%, государственные – 40,0%, иностранные – 13,1%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 20,4%.