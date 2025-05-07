В среду в Ватикане будут выбирать нового папу

Во вторник кардиналы Римско-католической церкви завершили свои предконклавные встречи в Ватикане, пытаясь определить нового понтифика, который придет на смену папе Франциску, скончавшемуся 21 апреля 2025 года.

По информации Vatican News, во время этой последней всеобщей конгрегации перед конклавом были уничтожены в соответствии с каноническими нормами перстень рыбака и свинцовая печать папы Франциска.

В среду - 7 мая - состоится Месса pro eligendo Pontifice: на ней будет возноситься вселенская молитва в особенности о кардиналах, на которых возложена эта историческая задача.

В 15 часов 45 минут кардиналы выйдут из Дома Святой Марфы и затем соберутся в Сикстинской капелле: это будет торжественное начало конклава.

В конклаве примут участие 133 кардинала-выборщика из 70 стран. Их главная задача - выбрать папу, который может быть и пастырем, и учителем, и человеком, способным объединить церковь и проповедовать мир.

Начиная с четверга, распорядок дня кардиналов-выборщиков предусматривает утреннюю мессу и литургию Утренней хвалы в часовне Павла III, затем литургию Дневного часа; за ней последуют голосования.

Как отмечает Vatican News, в 12.30 кардиналы будут возвращаться в Дом Святой Марфы на обед – до 15.45. Следующее голосование начинается в 16.30. Возвращение в Дом Святой Марфы предусмотрено в 19 часов 30 минут.

В эти дни взоры будут обращены на дымоход, установленный на крыше Сикстинской капеллы. Дым (черный или белый) будет подниматься около 12 и 19 часов, и только в случае успешного исхода – избрания нового папы римского – появление белого дыма возможно также около 10.30 и 17.30.

Для избрания нового папы требуется большинство — две трети голосов конклава. Если консенсуса не достигнут, дополнительные раунды голосования будут продолжаться, пока не появится кандидат с необходимой поддержкой.

Голосование проводится письменно. Каждый кардинал пишет имя кандидата на бумажке, которую складывает трижды и кладет в чашу на алтаре.