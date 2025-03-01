Здоровье папы Римского ухудшилось, его перевели на искусственную вентиляцию легких

Папе Франциску, который находится в больнице с пневмонией, потребовалась неинвазивная вентиляция легких после приступа бронхоспазма. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Святого Престола.

«Сегодня (28 февраля – ред.) во второй половине дня, после утреннего чередования дыхательной физиотерапии с молитвой в часовне, у Святейшего Отца случился единственный приступ бронхоспазма, который, однако, привел к эпизоду рвоты с ингаляцией и резкому ухудшению дыхательной картины», - говорится в сообщении, которое цитирует Vatican News.

Отмечается, что понтифик сразу же прошел бронхиальную аспирацию и начал неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

«Папа все время оставался в сознании и ориентировался, сотрудничая с терапевтическими процедурами. Ввиду этого прогноз остается сдержанным», - добавили в пресс-службе Святого Престола.

После бронхоспазма для оценки клинического состояния пациента требуется 24-48 часов.

В субботу, 1 марта, пресс-служба Святого Престола сообщила, что ночь в больнице прошла для папы Римского спокойно.

Папа Римский Франциск с 14 февраля госпитализирован в клинику в Риме для лечения бронхита. Впоследствии у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

88-летний понтифик уже лечился от бронхита в той же больнице в марте 2023 года.