Скончался папа римский Франциск

Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта. Об этом говорится в сообщении Ватикана.

Он возглавлял католическую церковь на протяжении 12 лет.

Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) был избран папой римским в марте 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

В середине февраля папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом. Позже его состояние сильно ухудшилось — у него выявили двустороннюю пневмонию, его несколько раз подключали к ИВЛ. Кардинал Джанфранко Равази говорил, что Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей».

23 марта Франциск вернулся в Ватикан после 38-дневного пребывания в больнице. Днем 20 апреля он появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с пасхальной речью.