Последнее обновление: 25.03.2025 13:21

Цены на нефть эталонных марок стабильны во вторник утром

Цены на нефть эталонных марок стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,99 за баррель, что на $0,01 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,84 до $73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,05 до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 до $69,11 за баррель.

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