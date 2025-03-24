Вечером цены на нефть эталонных марок повышаются

Цены на нефть эталонных марок повышаются.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:32 подорожали на $0,52 до $72,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,6 до $68,88 за баррель.

"Нефть продолжает торговаться в узком диапазоне по мере того, как трейдеры оценивают последствия новых пошлин в США, риски замедления экономики, а также увеличения поставок из стран ОПЕК+ в следующем месяце и перспективу ужесточения американских санкций против Ирана", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.