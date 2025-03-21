Минобразования Беларуси анонсировало изменения в прием в первые классы школ

Министерство образования анонсировало изменения в приеме учеников в первые классы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они направлены на повышение прозрачности и открытости процесса зачисления.

Изменения коснутся как родителей, проживающих в закрепленных микрорайонах, так и тех, кто планирует записать своих детей на свободные места.

До 1 апреля будут определены новые границы микрорайонов, закрепленных за школами. К 10 апреля на сайтах школ появятся разделы о приеме в первые классы. Там можно будет ознакомиться с информацией о границах микрорайона, планируемом количестве мест, графике работы приемной комиссии, контактами, а также перечнем документов для зачисления.

Документы на детей, проживающих в закрепленном районе, начнут принимать 12 июня. Те, кто не проживает в закрепленном микрорайоне, но хочет записать ребенка на свободные места, смогут записаться на прием к директору с 12 июня по 15 августа. Заявления будут регистрироваться в специальном журнале, а информацию о количестве поданных документов будут публиковать на сайтах школ.

Прием документов на свободные места будет проводиться с 16 по 28 августа. При этом зачислять детей в первый класс будут в порядке очереди, сформированной на основе заявлений, поданных в ходе личного приема.

Приказы о зачислении в первые классы будут изданы до 31 августа.