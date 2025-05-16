В школах Беларуси старшеклассников будут целенаправленно обучать рабочим профессиям

Министерство образования Беларуси обновило перечень профессий, по которым школьники обучаются рабочим профессиям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такую возможность с нового учебного года предоставят более 36 тыс. учащихся 10-11-х базовых классов.

«Старшеклассники будут осваивать то, что пригодится им в быту и на профессиональном пути. На выбор широкая палитра востребованных на рынке труда профессий. Среди них – каменщик, оператор заправочных станций, печник, плотник, повар, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, штукатур и др.», - информирует пресс-служба

Профподготовка, как и ранее, будет проходить в рамках предмета «Трудовое обучение». По завершении обучения школьникам присвоят квалификационный разряд (класс, категорию).

Кроме того, разработана и принята учебная программа факультативных занятий «Мир сельского хозяйства». Она рассчитана на учащихся 7-9-х классов. Детям дадут представление «о значимости важнейшей отрасли нашей страны как основы продовольственной безопасности».

Школьников ждет ознакомление с основными отраслями сельского хозяйства (растениеводством, животноводством, механизацией) и особенностями получения продуктов питания.

«Особый упор в учебной программе – на развитие интереса к современным технологиям и актуальным профессиям в аграрной сфере, а также воспитание уважения к труженикам АПК. Практические занятия будут проводить на сельхозпредприятиях регионов», - рассказали в Минобразования.