Последнее обновление: 06.06.2024 17:12

Власти Минска отчитались о победе над частными детсадами

Власти Минска ликвидировали все частные детские сады, сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.

До введения обязательного лицензирования этого вида деятельности в Минске работало менее 10 таких образовательных учреждений.

«На данный момент частных садов в Минске нет. До появления закона «О лицензировании» в городе насчитывалось 5-6 таких учреждений. Но в настоящее время они прекратили деятельность», - заявил Стригельский в эфире госсми.

«Не могу сказать, что уровень образования или условия пребывания детей там были какие-то особенные, повышенной комфортности. Разве что группы несколько меньше. Сейчас все наши государственные сады, а их в городе 471, предоставляют на высоком уровне качественное дошкольное образование, в том числе и питание», - сказал чиновник.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование