Последнее обновление: 20.03.2025 16:06

В Гомельском районе открыли новый комплекс пограничной заставы «Семеновка»

20 марта на участке Гомельской пограничной группы открыли новую пограничную заставу «Семеновка». Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Это уже вторая из шести пограничных застав на белорусско-украинском участке границы, строящихся по государственной инвестиционной программе, ввод в строй которых предусмотрен в текущем году», – заявил председатель ГПК генерал-майор Константин Молостов.

Пограничная застава «Семеновка» с дислокацией в Гомельском районе сформирована в сентябре 2019 года и первоначально размещалась в помещениях модульного типа. Строительство нового комплекса зданий началось в мае 2022 года. На сегодня здесь созданы все условия для проживания. На территории оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими построены городок пограничной службы и спортивные объекты.

Подразделение охраняет более 18 километров государственной границы с Украиной.

Утверждается, что госграница оборудована рубежом охраны, волоконно-оптической системой «Ворон», техническими средствами и всеми необходимыми элементами пограничной инфраструктуры.

Кроме того, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами, средствами связи.

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