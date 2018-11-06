Беларусь создала новый пост на границе с Украиной

На границе Беларуси с Украиной создан новый пограничный пост.

Как сообщила пресс-служба Госпогранкомитета, с целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост "Наровля". С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке.

Важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Пограничный пост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике.

Ранее Лукашенко поручал усилить охрану южных рубежей страны, не исключив возможного увеличения числа пограничников на границе с Украиной.