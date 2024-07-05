В Беларуси приготовились к "провокациям" со стороны Украины на границе

В Беларуси приготовились к "высокой вероятности вооруженных провокаций" с украинской стороны. Это следует из заявления заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майора Владимира Куприянюка.

"В целом, в условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций", - заявил он на брифинге.

Владимир Куприянюк также обеспокоился "нарастающей интенсивностью провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала госграницу Беларуси.

По его словам, такие действия не только преследуют разведывательные цели, но и "осуществляются в рамках попыток заброски на белорусскую территорию взрывчатых веществ и других средств для обеспечения возможных действий диверсионной направленности".

"По нашей оценке, привлечение подразделений спецназа якобы к усилению госграницы - всего лишь хорошая ширма. Задачи спецназа - совершенно другие, такие так проведение диверсий на критически важных объектах гражданской и военной инфраструктуры, подготовка незаконных вооруженных формирований, а также организация партизанской деятельности на сопредельной территории. Соответственно можно утверждать, что нахождение подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является ни чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию. А наличие артиллерии и бронетехники рассматривается как возможный компонент боевой поддержки их действий", - указал замначальника Генштаба.

По оценке белорусской стороны, численность группировки "Север" составляет 115 тыс. человек.

"По нашей оценке, сегодня группировка войск "Север", в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тыс. военнослужащих, в том числе, непосредственно на усилении границы - до 15 тыс.", - сказал он.