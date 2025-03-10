С начала года в Беларусь по безвизу въехало почти 34 тысячи европейцев

С начала 2025 года в Беларусь въехало 33 904 европейца из 38 стран, включенных в список безвиза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 065 639 жителей Европы. Из Латвии прибыло 335 404 человека, из Литвы — 603 39, из Польши — 107 770.

В минувшем году максимальное число туристов, посетивших Беларусь в безвизовом порядке, отмечалось в летний период, а также на новогодние и рождественские праздники — от 20 до 25 тысяч человек в месяц. Данная тенденция сохраняется третий год подряд.

Как утверждает ГПК, ежемесячно по безвизу в Беларусь приезжают порядка 18 тысяч иностранцев из разных стран Европы.