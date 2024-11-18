Последнее обновление: 18.11.2024 12:59

За неделю в Беларусь по безвизу въехало более 4,8 тысячи европейцев

За прошедшую неделю в Беларусь в безвизовом порядке въехало 4828 граждан из 38 европейских государств. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 004 198 жителей Европы. Из Латвии прибыло 314 934 иностранца, из Литвы — 576 942, из Польши — 100 977», - говорится в сообщении ведомства.

С 19 июля текущего года в Беларусь прибыли 11 345 иностранцев из 35 стран, включенных в список "расширенного безвиза". Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у туристов из Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании.

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