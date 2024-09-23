Граждане Германии и Эстонии за два месяца чаще всех посещали Беларусь по безвизу - ГПК

За два месяца около 6 тысяч граждан 35 европейских стран воспользовались обновленным безвизовым порядком въезда в Беларусь. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у туристов из Германии и Эстонии — 2333 и 1193 человека от общего числа прибывших соответственно», - утверждает ГПК.

В пятерку стран, у граждан которых безвиз пользуется спросом, также входят: Италия — 379 туристов, Великобритания — 218 человек, а также Франция — 220 путешественников.

Безвизовый въезд не теряет актуальности и у ближайших соседей синеокой. С начала года из Латвии в Беларусь прибыло 14 633 иностранца, из Литвы — 67 032, из Польши — 32 418.

Всего же с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 967 439 жителей Европы.