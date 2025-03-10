Израиль отключил электроэнергию в Газе, что повлияло на производство питьевой воды

Израиль прекратил поставки электроэнергии в Газу, что повлияло на работу опреснительного завода, производящего питьевую воду для части засушливой территории.

ХАМАС назвал это частью израильской "политики голода", сообщает АР.

Израиль хочет, чтобы ХАМАС освободил оставшуюся половину заложников в обмен на обещание договориться о длительном перемирии. ХАМАС хочет начать переговоры об освобождении остальных заложников, выводе израильских войск и крепком мире без выполнения этого условия. Считается, что у ХАМАСа есть 24 живых заложника и тела 35 погибших.

В воскресенье, 9 марта, ХАМАС заявил, что завершил последний раунд переговоров с египетскими посредниками без изменений в своей позиции. Израиль ответил, что отправит делегацию в Катар в понедельник, 10 марта, чтобы "продвинуть" переговоры. На этом фоне министр энергетики Израиля отдал приказ Израильской электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в Газу.

В ответ ХАМАС заявил, что Израиль "практически" отключил электроэнергию с начала войны и назвал последнее решение частью израильской "политики голода, которая явно нарушает все международные законы и нормы".

Территория и инфраструктура Газы были в значительной степени разрушены, и большинство заведений, включая больницы, используют генераторы. Однако опреснительный завод работал от электроэнергии.

Как сообщает АР со ссылкой на данные израильской организации Gisha, занимающейся защитой прав палестинцев на свободу передвижения, опреснительный завод обеспечивал 18 000 кубометров воды в день для района Дейр-эль-Балах в центральной Газе. После отключения электроэнергии ожидается, что он будет работать на генераторах и производить около 2500 кубометров в день.

Соглашение о прекращении огня приостановило разрушительные бои между Израилем и ХАМАС, вызванные нападением ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми других в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных.