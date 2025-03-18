ХАМАС подтвердил гибель премьера Газы и четырех лидеров движения

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель премьер-министра правительства сектора Газа Иссама ад-Далиса, а также еще четырех представителей движения в результате бомбардировок сектора, проведенных израильскими ВВС минувшей ночью. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно информации, радикалы признали, что во время налета ВВС Израиля на территорию анклава были убиты член политбюро движения Ясир Харб, глава службы внутренней безопасности движения Бахджат Абу Султан, заместитель главы Министерства внутренних дел в правительстве ХАМАС в Газе Махмуд Абу Ватфа и заместитель министра юстиции сектора Ахмед аль-Хатта.

ЦАХАЛ 18 марта сообщил о нанесении масштабных ударов по террористическим объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС.