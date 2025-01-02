Последнее обновление: 02.01.2025 16:00

Армия Израиля ликвидировала главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС на юге Газы

Израильские военные уничтожили в Хан-Юнисе руководителя аппарата внутренней безопасности группировки ХАМАС на юге Газы Хусама Шахвана. Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью в среду, основываясь на разведданных, ВВС нанесли удар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе и ликвидировали главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС в южной части сектора Газа - террориста Хусама Шахвана", - отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛ пояснили, что Шахван, вместе с членами боевого крыла ХАМАС, нес ответственность за разведывательную оценку обстановки при атаках бойцов группировки на подразделения ЦАХАЛ в анклаве. При ликвидации Шахвана израильские военные предприняли меры по минимизации рисков для гражданских лиц, включая проведение дополнительной разведки, слежение за районом с воздуха, использование высокоточных боеприпасов.

В свою очередь The Times of Israel уточняет, что Шахван был заместителем главы полицейских сил ХАМАС. По неподтвержденным данным, вместе с Шахваном при ударе погиб глава полиции Махмуд Салах, а также еще девять человек.

Как известно, ХАМАС 7 октября 2023 года совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС.

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