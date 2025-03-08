Польша продлила запрет на пребывание в приграничной зоне с Беларусью на 90 дней

Министр внутренних дел и администрации Польши подписал постановление о введении временного запрета на пребывание в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба министерства, новое постановление вступит в силу 10 марта.

По мнению польских властей, эффективность буферной зоны доказана, поэтому ее действие продлено еще на 90 дней.

«Временный запрет на нахождение в приграничной зоне обеспечивает безопасность сотрудников Пограничной службы, полиции и военных. Продление срока действия буферной зоны также облегчает работы по модернизации пограничного заграждения и снижает активность контрабандистов, что соответствует международным обязательствам Польши», - считают в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.

Польские власти отмечают снижение количества попыток незаконного пересечения границы после введения буферной зоны.

«За 267 дней ее работы количество попыток незаконного пересечения польско-беларусской границы сократилось примерно на 46%. С 13 июня 2024 года по 6 марта 2025 года было зафиксировано 12,7 тыс. таких попыток, в то время как за аналогичный период до введения зоны их было почти 23,5 тыс.», - говорится в сообщении.

Буферная зона действует с 13 июня 2024 года. Впервые ее действие продлили 10 сентября 2024 года, затем – 10 декабря 2024 года. Новое продление обеспечивает функционирование зоны до 9 марта 2025 года.