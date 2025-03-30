В Польше завершили модернизацию "электронного барьера" на границе с Беларусью

Модернизация электронного барьера или системы видеонаблюдения вдоль польско-белорусской границы завершена. Об этом сообщило МВД Польши соцсети X (ранее Twitter).

"Электронный барьер вдоль технического заграждения в Подляском воеводстве модернизирован", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, работы велись на участке протяженностью 206 км, на нем установлена дополнительная линия камер для наблюдения за внешней стороной заграждения, а также улучшено освещение. Стоимость работ составила 125 млн злотых ($32,5 млн).

В 2022 году Польша прикрыла границу металлическим барьером высотой 5,5 м на участке в 180 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году начались работы по модернизации этого заграждения. Восточную границу Польши в настоящее время охраняют 6 тыс. солдат, а также 1,5 тыс. пограничников и сотрудников полиции.