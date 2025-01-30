Польша сменит командующего и контингент операции «Безопасное Подлясье» на границе с Беларусью

В Польше 31 января сменится командующий операцией «Безопасное Подлясье», развернутой на границе с Беларусью с целью усиления ее охраны перед миграционным давлением.

Как сообщили в Операционном командовании польской армии, командующий первой сменой операции, командир 18-й механизированной дивизии генерал Аркадиуш Шкутник передаст обязанности новому руководителю. Им станет командир 12-й механизированной дивизии генерал Шимон Козятек.

Таким образом, на границе с 1 февраля контингент военнослужащих 18-й дивизии заменят военнослужащие 12-й дивизии при поддержке подразделений 11-й бронекавалерийской дивизии и территориальной обороны.

Операция «Безопасное Подлясье» была развернута на границе с 1 августа 2024 года. Она сменила две другие операции, которые ранее польская армия реализовывала в рамках усиления охраны границы и оказания поддержки Пограничной охране. Операция предполагает ротацию армейских подразделений с периодичностью в шесть месяцев.