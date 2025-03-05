Последнее обновление: 05.03.2025 13:50

Деятельность магазина «Алми» в Светлогорске приостановлена

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило деятельность магазина «Алми» в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, деятельность магазина приостановлена за реализацию 12 наименований продовольственных товаров с истекшими сроками годности (на отдельные товары срок годности истек почти месяц назад) на сумму более 200 рублей.

«По требованию МАРТ некачественная продукция изъята из оборота. Деятельность магазина приостановлена до устранения нарушений», - говорится в сообщении МАРТ.

Кроме того, о нарушениях проинформированы органы исполнительной власти.

Между тем 23 января текущего года ЗАО «Юнифуд» было направлено уведомление о проведении выборочной проверки, а 27 февраля проверка была начата. Таким образом, ЗАО «Юнифуд» месяца было недостаточно, чтобы подготовиться к выборочной проверке, отмечает МАРТ.

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