Последнее обновление: 03.02.2025 18:00

МАРТ включило 25 субъектов хозяйствования в список недобросовестных поставщиков

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) за январь 2025 года включило 25 субъектов хозяйствования в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, из них семь - по причине неинформирования заказчика (организатора) в установленном законодательством о государственных закупках порядке о своей аффилированности (неаффилированности) с другими участниками процедуры закупки.

"Обращаем внимание участников процедур государственных закупок, признанных победителями, о необходимости подачи заявления путем проставления одной из предлагаемых электронной торговой площадкой "галочек", - говорится в сообщении МАРТ.

Несоблюдение этого требования является основанием для признания участника-победителя уклонившимся от заключения договора. Как следствие, такой участник подлежит включению в список недобросовестных поставщиков сроком на два года.



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