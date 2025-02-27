МАРТ прошерстило магазины торговой сети «Хит!» и во всех выявило нарушения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело проверки в принадлежащей ООО «Евроторг» розничной торговой сети «Хит!» во всех областях страны и Минске.

Как сообщает ведомство, нарушения правил торговли установлены во всех объектах, подвергнутых мониторингу. При этом в каждом втором магазине предлагались к реализации товары с истекшими сроками годности. Например, только в торговом объекте в Гомеле с реализации сняты: 38 хлебобулочных изделий производства ООО «ЭЛИТПАРТНЕР», порядка 4 кг кондитерских изделий импортного производства и т.д.

В результате проверок установлено: несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте (более 70% торговых объектов); реализация товаров без необходимой и достоверной информации; отсутствие или оформление ценников не на должном уровне; реализация свежих овощей с признаками недоброкачественности, несоответствующей установленным требованиям; эксплуатация весов, не прошедших своевременную государственную поверку.

Направлены рекомендации об устранении нарушений, выданы предписания о запрете реализации продукции с истекшим сроком годности.

На сегодня в Беларуси открыто более 1,1 тыс. розничных торговых объектов сети «Хит!».