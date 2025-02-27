Последнее обновление: 27.02.2025 11:54

Стандарт социальной реабилитации планируют разработать в Беларуси

Стандарт социальной реабилитации планируют разработать в Беларуси. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

Говоря о развитии социальной реабилитации, она заметила, что методики применяются по-разному. «Поэтому мы ставим себе задачу разработки стандарта социальной реабилитации, воплотив в него абсолютно все лучшие новации и все лучшие наработки, которые есть у нас и у наших коллег. В этом направлении мы планируем двигаться», – сказала Наталия Павлюченко, которую цитирует БелТА.

Что касается новаций, то министр отметила открытие на базе социальных учреждений отделений социальной реабилитации.

«Это новое направление. В прошлом году порядка 800 человек прошли социальную реабилитацию в наших учреждениях», – сообщила она.

По ее словам, это хорошая возможность для людей с инвалидностью.

Перед областями, регионами поставлена задача расширять сеть таких отделений социальной реабилитации, что позволит обеспечить шаговую доступность и максимально широкий охват получателей таких услуг.

В качестве еще одного направления работы министр обозначила развитие технических средств социальной реабилитации с учетом инновационности, продвижение новой продукции, которую выпускает Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр.

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