Лукашенко потребовал взять под контроль проведение выпускных из-за лимузинов

Лукашенко негативно высказался о формате выпускных в школах и потребовал от чиновников взять под контроль проведение этих мероприятий.

Так Лукашенко отреагировал на просьбу высказать мнение о выпускных на лимузинах и с посещением увеселительных заведений.

"К тому, о чем вы сказали, отношусь крайне негативно, - сказал глава государства. - Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, - компанией, коллективом. Попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Это очень важно", - сказал Лукашенко.

По его словам, нельзя допускать расслоения, а у детей в школе должны быть равные условия и возможности.

"Этому надо следовать, и нельзя по окончании общеобразовательной средней школы делать то, что вы говорите. Какой-то там "крутяк" тебе помог или ты побогаче - ты лимузин заказал, приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят? Это неправильно. Я публично говорю: нам нельзя это культивировать, нельзя нам это поддерживать. Это плохо", -подчеркнул он.

"Члены правительства здесь, руководитель Администрации Президента. Возьмите это жестоко на контроль", - потребовал Лукашенко и обозначил формат проведения выпускного.

"Душа должна быть. Мы - душевные люди. Школа, коллектив, родители - они должны собираться, определиться. Красиво. Лучше с родителями - хотя бы первая часть. Потом родителей уже домой отправят. В середине этой торжественной части побудут сами. И встретят рассвет", - заключил Лукашенко.