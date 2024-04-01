Лукашенко подписал закон об обращении с животными

Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными, который "направлен на защиту животных от жестокого обращения», сообщила его пресс-служба.

Законом предусматривается запрет на посещение с животными, кроме собак-поводырей, продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений.

Ограничиваются продажи животных несовершеннолетним лицам, предусматривается обязанность питомников чипировать реализуемый приплод (собак, кошек), при этом для владельцев животных-компаньонов устанавливается право чипирования питомцев.

Владельцы опасных собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение.

Законом определен механизм временного ограничения права собственности на животное и его изъятия за нарушение владельцем условий обращения с животным, повлекшее причинение вреда здоровью граждан, животных или имуществу.

Также установлены требования к созданию и деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. В частности, запрещено размещение таких объектов в жилых домах.