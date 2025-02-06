Последнее обновление: 06.02.2025 16:02

Количество солнечных электростанций в Финляндии планируют увеличить в 10 раз

В Финляндии планируется построить почти 270 новых солнечных электростанций. Об этом говорится в отчете Ассоциации возобновляемой энергетики.

В конце прошлого года в Финляндии насчитывалось 25 солнечных электростанций. Если все планы будут реализованы, солнечные панели покроют примерно 25 тыс. гектаров земли, что приблизительно соответствует площади города Турку или почти 36 тыс. футбольных полей, передает Yle.

Многие из запланированных солнечных электростанций будут значительно крупнее и эффективнее, чем уже существующие. Мощность самой крупной станции составит 600 мегаватт.

Законодательство находится в процессе обновления и правила строительства в некоторых районах возможно будут ужесточены.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование